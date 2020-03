Pandémie du Covid-19 : Thérèse Faye Diouf engage la commune de Diarrère dans la lutte.

Pour contenir le virus du Covid-19 ou même, s'en débarrasser, la participation citoyenne doit être engagé. Cela ne doit plus être une affaire individuelle, mais plutôt collective. C'est ainsi que la commune de Diarrère (région de Fatick), à la suite du CLD convoqué par le Sous Préfet de Tattaguine dans le cadre du "plan de riposte contre le Covid-19", a remis ce mardi, par l'intermédiaire de Thérèse Faye Diouf, un important lot de matériel, lave-mains, bouilloires, savon, bouteilles d'eau de javel..., aux 40 écoles (préscolaires, élémentaires) et aux 7 postes de santé de la commune.



Cette cérémonie a eu lieu en présence du bureau du collectif des directeurs d'école, des infirmiers chef de poste, des représentants des parents d'élèves et de quelques notables de ladite commune.



La remise du lot de matériel s'est déroulée à l'école Pierre Nay Marone de Diohine. À travers cet élan de solidarité et de sensibilisation, qui s'est déroulé à l'école Pierre Nay Marone de Diohine, le Maire et par ailleurs Directrice Générale de l'Agence Nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (ANPECTP) participe ainsi, de manière efficace et efficiente à l'effort national de prévention contre la pandémie du Coronavirus.