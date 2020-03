Pandémie Covid19/Ousmane Guèye, directeur Sneips : « La situation est sérieuse »

Le directeur du service national de l’éducation et de l’information pour la santé (Sneips) a salué les mesures prises par le président de la République en ce qui concerne l’interdiction des rassemblements publiques et religieux.



« Le président de la République a pris des mesures courageuses parce que la situation est sérieuse. C’est un virus que ne connaît aucune limite. Une nouveauté pour les médecins. Tous les hôpitaux sont dotés de matériels. Les agents de santé, c’est-à-dire le personnel médical, sont dotés du matériel nécessaire», salue le docteur.



Il a salué le travail qu’abat la cellule d’alerte installée à Touba. «La population croit en l’existence de la maladie et surtout à Touba. Un cap est franchi. Les populations de Touba le reconnaissent. Nous saluons la cellule d’alerte implantée à Touba qui fait des services de proximité pour retrouver les malades chez eux. Toutes les autorités sont à pied-d’œuvre pour contraindre la maladie. Les porteurs de voix qui alimentent les fake news seront traqués jusque dans les réseaux sociaux. D’ailleurs, il y a certains qui ont ravalé leurs salives. C’est une bonne idée », s’est-il réjoui.



Le contrôle sanitaire au niveau des frontières existe. « Mais il sera renforcé. Nous appelons les relais communautaires à s’y mettre. En dénonçant les compatriotes qui arrivent par la voie terrestre. Il y a des citoyens qui nous ont appelé pour signaler ceux qui ont échappé à la vigilance des forces de l’ordre... »