Pandémie Covid-19 / Serigne Mouhamadou Arass Mbacké : « Tant qu’on n’arrête pas de commettre des pêchés, … sachez que les virus vont se succéder »

Serigne Mouhamadou Arass Mbacké dans l’émission Al Mohnahir qu’il anime à Dakaractu, s’est exprimé sur la pandémie du Covid-19. Selon le marabout, «cette maladie du Covid-19 est une punition divine parce qu’il y a trop de pêchés dans le monde. C’est une façon de se repentir pour respecter à la lettre les préceptes édictés par la religion. Tant qu’on n’arrête pas de commettre des pêchés, de manger les aliments bannis par la religion, sachez que les virus vont se succéder. Tout ça, c’est l’œuvre humaine. Il faut contrôler ce que nous mangeons et buvons » prêchera le marabout.



Cependant dira-t-il, «la solution pour éradiquer ce Coronavirus c’est demander pardon à Dieu, prier pour qu’il nous éradique cette pandémie. Mon conseil, c’est la précaution, l’alerte et le soin. Évitez les rassemblements, respectez les consignes d’hygiène édictées par les agents de santé, il faut respecter toutes les consignes d’hygiène. Fermer les mosquées à cause de cette maladie est la goutte de trop, car ce n’est pas la solution. Tout sauf ça. Au contraire, on devrait accentuer les prières, mais en prenant toutes les dispositions sanitaires idoines. L’Islam a toujours invité les musulmans à la propreté. C’est pourquoi j’invite tout le monde à la propreté en mettant l’accent sur l’hygiène ».



« Les compatriotes qui sont dans les pays contaminés, je leur demande de rester dans ces pays, c’est une des recommandations divines. Personne ne doit bouger », recommande encore Serigne Mouhamadou Arass Mbacké.