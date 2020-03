Face à la pandémie du Coronavirus qui touche désormais notre pays, le chef de l’Etat a annoncé une série de mesures dont je salue l’opportunité et la pertinence.



Ces mesures sont de nature à permettre à notre pays de ralentir, dans un premier temps, la propagation de la maladie et de parvenir, à terme, à éradiquer cette pathologie dont les conséquences aussi bien sanitaires qu’économiques s’annoncent désastreuses pour toute l’humanité.



Je salue ainsi la décision courageuse du Président Macky SALL et lui exprime ma solidarité ainsi que celle des responsables et militants de la Convergence Libérale et Démocratique/ Bokk Gis Gis face à cette épreuve si difficile et à laquelle, nous devons tous faire face.



C’est le lieu d’inviter nos compatriotes à se mobiliser, comme un seul homme, pour gagner la guerre contre le Covid-19. Cet ennemi d’autant plus redoutable qu’il reste invisible.



A ce propos, je me réjouis du sens élevé de la responsabilité dont ont fait preuve nos guides religieux en adhérant unanimement à la décision prise par le chef de l’Etat de suspendre toutes les manifestations publiques pour une durée raisonnable.



Je salue en particulier le geste de haute portée civique du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou MBACKE, qui a manifesté sa solidarité agissante avec la mise à disposition d’une enveloppe de 200 millions de francs pour venir en appoint aux moyens financiers et logistiques mobilisés dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus.



Le président de la République, son Gouvernement, le personnel médical et paramédical, les partenaires techniques et financiers ainsi que les guides religieux, tous des acteurs engagés au premier plan, jouent donc leur partition afin de juguler la maladie.



Toutefois, la guerre contre le Coronavirus ne pourra être gagnée que si chacun d’entre nous en fait son affaire personnelle. J’en appelle donc à la prise de conscience et à la responsabilité de chaque Sénégalais pour le respect stricte et scrupuleux des mesures arrêtées par le chef de l’Etat et des règles d’hygiène et de prévention édictées par le personnel de santé.



La lutte contre le Coronavirus relève en effet d’une responsabilité aussi bien collective qu’individuelle. Je peux même dire d’une responsabilité collectivement individuelle. En somme, soyons tous des soldats pour gagner la guerre contre le Covid-19.



En ces moments très difficiles, j’adresse mes encouragements à nos vaillants agents de santé, tous mobilisés pour vaincre la maladie. Je formule aussi mes vœux de prompte guérison à tous nos malades du Coronavirus et témoigne de ma compassion leurs familles et leurs proches.



J’ai enfin une pensée pour nos compatriotes de la diaspora, notamment ceux établis dans des pays très touchés par le Coronavirus comme la Chine, l’Italie, l’Espagne ou encore la France. Je suis de tout cœur avec eux et prie Le Bon Dieu qu’ils soient tous épargnés par la maladie.



Pape DIOP, Président de la Convergence Libérale et Démocratique/ Bokk Gis Gis