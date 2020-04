Pandémie COVID-19 : Effort de guerre !

Ce jeudi et vendredi, nous avons procédé au nom du DG de L 'ANPEJ M. Tamsir Faye, à la remise d'un important lot de matériels et produits sanitaires aux populations de la commune de Diouroup.







ETAPE 1







5 Thermoflash, des cartons de gel hydroalcoolique, de madar, d'eau de javel, de savon solide,des boîtes de gants et de masques, ainsi que des lave-mains ont été offert aux 5 postes de santé de la commune( Diouroup, Senghor, Ndiongolor, Sowane et Fayil ).



Toutes les cases de santé ont également reçu la même dotation excepté les Thermoflash.







ETAPE 2







Tous les chefs de village de la commune ,les délégués de quartiers et les daaras (3 ) ont reçu une dotation en lave-mains, gel, eau de javel, madar et savon solide.







ETAPE 3







Des particuliers et plus de 200 familles identifiées et réparties au niveau de tous les villages de la commune ont aussi reçu des produits sanitaires notamment du gel, de l'eau de javel, du madar et du savon solide.







ETAPE 4







Le comité local de lutte de l'arrondissement de Tattaguine dirigé par le Sous- Préfet a reçu une enveloppe de 100.000F de la part du DG de l'ANPEJ.







Hygiène et discipline pendant le combat !



Hygiène et discipline pour toujours !