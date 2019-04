Palais de la république : Ce que Macky Sall a dit à Mahammad Boun Abdallah Dionne avant de le reconduire Premier ministre

Avant de le reconduire comme Premier ministre, le président Macky Sall a confié Mahammad Boun Abdallah Dionne les raisons pour lesquelles il a porté son choix sur lui.

Selon Macky Sall : » comme je l’ai indiqué. Voulant une gouvernance accélérée pour répondre avec célérité les demandes des populations, les questions de l’emploi des jeunes, les questions de développement comme indiquées dans le programme ligueyeul euleuk qui s’incruste bien dans le PSE 2 et qui va correspondre au programme 2019-2024, il faut travailler main dans la main. C’est pour cela, je souhaite vous confier la charge de ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence de la république cumulativement avec vos fonctions de Premier ministre. Une fois la réforme passée, à côté de moi, vous allez assurer la coordination et la mise en œuvre des actions du gouvernement. Je vous souhaite bonne chance pour ce nouveau gouvernement qui sera mis en place et je vous reverrai plus vos différentes propositions. »