Palais de la République / Youssou Ndour chante l'unité nationale : « L'union fait la force »

Face à la propagation de la maladie du Coronavirus et ses conséquences économiques et sanitaires, seule l'unité autour de l'essentiel peut aider à combattre le virus, c'est du moins l'avis de Youssou Ndour, le leader du mouvement Fekké Ma Ci bollé.



" Le président de la République fait un excellent travail. Et nous les sénégalais d'ici et d'ailleurs essayons de faire un travail de sensibilisation sur les conséquences de la maladie. L'union fait la force et tous les sénégalais sont ensemble", a laissé entendre Youssou Ndour au terme de son face-à-face avec le chef de l'État dans le cadre de concertation pour la lutte contre le Coronavirus.



Youssou de rappeler le sens de l'unité en ces circonstances pour gagner la guerre contre l'ennemi, le Coronavirus, Covid-19.



"Quand nous sommes en guerre, il y a un chef, donc le président Macky Sall est le chef dans cette bataille, écoutons-le et suivons-le", a invité le PCA du groupe Futurs Médias.