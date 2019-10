Palais de la République : Makhtar Cissé remet au président Macky Sall son prix de « Homme africain du pétrole »

Après le secrétaire général de l'Opep, le prix du leader de l'année dans le domaine du pétrole et de l'énergie a été attribué, la semaine dernière, au Président Macky Sall.

En Afrique du sud, une forte délégation avait représenté le Chef de l'état à la cérémonie de remise du prix.

Un prestigieux trophée de « Homme africain du pétrole » que le Ministre du Pétrole et des énergies, Mouhamadou Makhtar Cissé, a présenté hier au destinataire. Le Président Macky Sall y voit un motif d'encouragement et le dédie au peuple sénégalais.