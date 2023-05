Palais de justice : pris avec 310 kg de chanvre indien, un taximan risque 10 ans de réclusion criminelle.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin prochain… L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin prochain…

Attrait, ce matin, à la barre de la chambre criminelle, A. Diouf âgé de 44 ans, est poursuivi pour trafic de drogue intérieure. Taximan de son état, le prévenu natif de Sindian a été arrêté après la découverte de 310 kg de chanvre indien dans son taxi alors qu’il roulait sur l’axe Mbour - Dakar. Les faits se sont produits courant 2019.Il ressort des débats d’audience que le mis en cause n’est pas méconnu des services de renseignement puisqu’il était recherché dans une affaire de saisie de 70 Kg de chanvre indien.Jugé, ce 4 mai, A. Diouf a nié en bloc les faits pour lesquels il est poursuivi et s’explique devant le juge.« À Mbour, j’ai été interpellé par 2 individus qui voulaient rallier Dakar. Ils avaient 2 sacs, je leur ai taxé 20.000 FCFA mais ils m’ont payé 15.000 FCFA pour le trajet. Seul l’un est monté à bord avec les 2 sacs de couleur noire et nous sommes partis », a-t-il d’emblée déclaré devant la barre.Père de 5 enfants, A. Diouf a été interpellé sur les circonstances de son arrestation.« En cours de route quand on est arrivé à hauteur de Toglou, j’ai voulu régler le mp3 de mon véhicule qui avait quelques soucis c’est pourquoi je suis entré dans l’aire de stationnement au niveau du parking du péage où j’ai heurté la barrière attirant ainsi l’attention des gendarmes en poste. Le client m’a demandé de poursuivre car ayant des marchandises de fraude mais j’ai refusé et il est sorti pour prendre la fuite. C’est en ce moment que les gendarmes sont intervenus et lorsqu’ils ont fouillé le véhicule ils se sont aperçu de la quantité de la drogue contenus dans les 2 sacs », a-t-il précisé non sans livrer les détails de sa fuite devant les hommes en uniforme bleu.« J’ai fui parce que les gendarmes m’ont malmené. Je me suis rendu à Sébikotane avant de rejoindre Mbour pour informer le propriétaire du taxi que je conduisais. Je suis retourné au garage où j’avais pris le client pour enquêter sur lui, mais on m’a fait savoir qu’ils étaient des maliens. Véritablement j’ai fui du fait d’apprendre que les 2 sacs du client contenaient une énorme quantité de drogue que j’ignorais parce que je n’ai pas vérifié en empruntant le trajet Mbour - Dakar.», a confié A. Diouf.Dans ses explications, le prévenu fera savoir partager le taxi avec son propriétaire. Celui-ci le conduit durant la journée et lui durant la soirée. D’ailleurs, c’est le proprio, un certain Moustapha qui l’a aidé à se rapprocher de la brigade de gendarmerie de Mbour pour se rendre.Dans son réquisitoire, le parquet a reconnu la culpabilité du prévenu basé sur la présomption de l’homme. Il a requis 10 ans de réclusion criminelle assorti d’une amende de 2 millions FCFA.La défense pour sa part a plaidé l’acquittement au bénéfice du doute.« C’est lorsqu’il a été appréhendé qu’il a su qu’il transportait de la drogue », expliqué un de ses avocats qui interpelle la chambre à titre subsidiaire de lui faire une application bienveillante de la loi pénale.« Il a purgé déjà 4 ans loin de sa famille et de ses enfants. Tendez lui la perche M. le juge », a conclu un conseil de la défense.