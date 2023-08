Palais de justice : le guide religieux MCF promettait des billets d’avion et des autorisations à 3 millions FCFA aux candidats pour un voyage vers le Nicaragua.

L’affaire a été mise en délibérée au 16 août prochain. L’affaire a été mise en délibérée au 16 août prochain.

Les faits remontent au mois d’avril dernier lorsque le prévenu a réussi à se payer les services de candidats au voyage vers le Nicaragua sauf N. Mbengue qui lui, voulait se rendre en France. À la barre, les quatre (4) plaignants se sont succédé pour relater les faits.B. Cissé qui a pris en premier la parole, a raconté que le mis en cause âgé de 29 ans, M. C. Fall lui a proposé un voyage vers le Nicaragua, un pays en Amérique centrale, une nouvelle destination que les aventuriers de l’immigration exploitent pour se rendre aux Etats-Unis, moyennant des sommes d’argent pour les frais de voyage et les documents y afférents.« Il m’a demandé 3,4 millions FCFA pour me permettre d’avoir un billet dans une agence de voyage. Je lui ai remis 2,7 millions FCFA pour les démarches mais aux dernières nouvelles, le voyage a été annulé », a expliqué B. Cissé.Pour sa part, M. Pouye a confié lui avoir remis la somme de 1,7 million FCFA pour entamer les procédures de voyage.« M. C . Fall m’a fait croire qu’il amène des gens en Europe et que cela nécessitait juste l’achat d’un billet et une autorisation pour pouvoir voyager vers le Nicaragua pour espérer se rendre aux Etats-Unis », a-t-il dit.Pour son cas, N. Mbengue voulait obtenir un visa et par la même occasion, un billet de voyage pour la France.« M. C. Fall m’a fait savoir qu’il avait les billets pour l’Europe et m’a promis le visa dans les plus brefs délais. Je lui ai donné 2,850 millions FCFA et il m’a donné la date du 29 avril pour le départ », a expliqué le plaignant.Pour le dernier, M. Mbaye, le prévenu est allé jusqu’à les conduire aux Almadies où est logée l’agence de voyage qui devait s’occuper de tous les services du voyage.« Je lui ai donné 3,8 millions FCFA en tout et c’est aux Almadies qu’il nous a amené pour notre prise en charge », a soutenu M. Mbaye.Interpellé sur les déclarations des plaignants, l’accusé récidiviste pour les mêmes faits a cherché à clarifier cette affaire.« J’ai essayé de les aider en cherchant à amener des clients pour l’agence », a-t-il d’emblée confié avant d’être invité à clarifier l’appartenance de l’agence dont il parle.« Le propriétaire de l’agence a pris la fuite. Ils le connaissent tous, tout l’argent qu’il m’ont donné, je l’ai remis à ce dernier. Je ne leur ai jamais dit que je leur trouverai des billets et des autorisations pour un voyage vers le Nicaragua. C’est l’agence qui vend les billets et leur donne en même temps les autorisations », a confié à la barre M. C. Fall. Pour leur part, les plaignants ont tous soutenu ne pas connaitre le propriétaire de l’agence et le mis en cause servait de trait d’union entre eux et celui-là, d’ailleurs, certains d’entre eux ont expliqué ne l’avoir jamais rencontré.« M. C. Fall nous promettait des billets à 2,4 millions FCFA », a souligné un des trois (3) candidats au voyage vers le Nicaragua en clarifiant que c’est le jour du départ qu’ils ont tous reçu un appel de M. C. Fall qui les a informés de l’annulation du voyage pour défaut de documents complémentaires.« Chacun d’eux a reçu son billet de voyage et c’est le sieur N. Mbengue qui m’a joint pour me dire qu’il ne pouvait pas voyager avec le billet qu’il avait reçu. Je lui ai proposé un autre billet pour le 15 juin », a expliqué l’accusé.Le parquet qui relève la complexité de cette affaire, a sollicité le renvoi du dossier pour mieux l’apprécier mais la présidente du tribunal a jugé de la réunion de suffisamment d’éléments pour poursuivre les débats.Dans sa plaidoirie, la partie civile a relevé les manoeuvres de l’accusé tendant à abuser de ses clients. Pour l’avocate, M. C. Fall a lui même approché ses victimes pour leur proposer ses services dans un contexte marqué par une récurrence de départ des jeunes vers l’eldorado.« Les billets que le prévenu a donné à mes clients ne comportent aucun nom d’agence de voyage. Nous savons tous que ce ne sont pas des billets mais de simples feuilles. Ces gens-là sont ses énièmes victimes. Il n’a jamais nié avoir reçu les sommes d’argent », a soutenu le conseil qui réclame 15,5 millions FCFA en guise de dommages et intérêts pour le préjudice subi.Le parquet a requis une peine exemplaire à la hauteur des faits en rappelant que le mis en cause a, dans les mêmes circonstances, un autre dossier en instruction pour des faits similaires.La défense quant à elle, a défendu l’authenticité des billets que son client a livrés aux candidats du voyage.« Ces gens ne peuvent pas se prévaloir de leur propres turpitudes. Mon client les a accompagnés à trouver des billets et ils ont tous reçu leurs billets », a expliqué l’avocat qui réclame la relaxe de M. C. Fall.