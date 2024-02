Palais de justice: des acolytes atterrissent à la gendarmerie pour un différend et sont pris avec un seau et une enveloppe rempli de chanvre indien

A. Guèye et M. M. Diakhaté sont deux prévenus qui ont été présentés au juge pour répondre respectivement du delit de vol par effraction et d’offre ou cession de chanvre indien. En effet, ayant un différend les mis en cause ont atterri à la gendarmerie pour espérer régler un problème basé sur une dette de 21000 FCFA que M. M. Diakhaté devait à A. Guèye. Ce dernier voulant amener son acolyte à lui payer son dû s’est introduit dans sa chambre pour y récupérer une télévision et un sachet contenant une enveloppe de couleur jaune. A la gendarmerie, les enquêteurs se rendront compte que le sachet en question contenait du chanvre indien dans l’enveloppe. Interrogé, A. Guèye dira que le produit était une propriété de M. M. Diakhaté qui sera interpellé avant qu’une perquisition ne soit effectuée chez lui. Après fouille, les gendarmes ont mis la main sur un seau rempli de chanvre indien pesant 1,700 kilogrammes.







Attraits devant la chambre correctionnelle, les deux prévenus ont chacun été interpellés sur les faits.



Sur le vol par effraction, A. Guèye n’a pas reconnu les faits et s’explique.



« J’ai pris la télévision dans sa chambre et j’y ai aussi trouvé un sachet de chanvre indien que j’ai moi même montré aux gendarmes. C’est une grosse enveloppe remplie du produit. J’ai pris le sachet parce que je pensais que c’était de l’argent. Je ne savais pas que c’est du chanvre et ça ne m’appartient. Lorsque j’entrais dans sa chambre, j’ai trouvé la porte entrouverte. Je n’ai jamais eu l’intention de lui voler. J’ai pris la télé pour qu’il puisse me payer mon dû», a indiqué A. Guèye.







Pour sa part, M. M. Diakhaté a reconnu céder du chanvre. A l’en croire, c’est son acolyte qui le lui a vendu ce que ce dernier a démenti.



« Je ne vends pas de chanvre indien. Il me devait de l’argent une somme de 21000 FCFA. Ce que j’ai fait c’est d’avoir emporté le sachet et j’ignorais que c’était du chanvre. C’est à la gendarmerie où on réglait notre différend que les gendarmes ont découvert que c’était du chanvre après que je leur ai remis la télé et le sachet», a insisté A. Guèye.







Interrogé sur le seau rempli de chanvre indien, M. M. Diakhaté parle d’une quantité insignifiante.



« Le seau contenait un joint», a répondu le prévenu contrairement aux gendarmes qui ont relevé 1,700 Kg. Sur la propriété du seau, M. M. Diakhaté a pointé du doigt A. Guèye qui a réfuté les accusations.



« Après que les gendarmes m’ont retenu, il m’ont interrogé sur ce seau de chanvre indien. Je ne lui ai jamais remis ce seau et je ne cède pas de chanvre indien », a-t-il déclaré.







Dans son réquisitoire, le procureur a relevé la constance dans la tentative de vol avec infraction contre A. Guèye. Sur l’offre et la cession de drogue, le maitre des poursuites a évoqué le doute et a demandé sa relaxe.







Pour le cas de M. M. Diakhaté, le procureur a relevé sa culpabilité au vu de la quantité de drogue retrouvée chez lui. C’est la raison pour laquelle il a été requis 2 ans ferme d’emprisonnement à l’encontre M. M. Diakhaté.







Pour l’avocat de A. Guèye, son client n’avait pas l’intention de voler mais de retenir la télévision et le sachet contenant une enveloppe pour que M. M. Diakhaté puisse lui payer. Il a invité le tribunal a disqualifié les faits en biens appartenant à autrui. Il a également demandé la relaxe sur ce qui concerne l’offre et la cession de drogue dans la mesure où il ignorait ce que contenait l’enveloppe.







L’affaire est mise en délibée au 22 février prochain…