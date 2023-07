Palais de justice: La décision du jugement de Ousmane Sonko est affichée devant la salle d’audience du TGI, son arrestation est-elle imminente ?

Le décision du jugement du leader des patriotes, Ousmane Sonko vient d’être affichée, ce 5 juillet, devant la salle d’audience numéro 3 du tribunal de grande instance de Dakar.



A quoi cela doit-il renvoyer ?



Faut-il redouter l'imminence de l’arrestation du président du Pastef - Les patriotes ?



Quel impact la disponibilité du jugement a-t-il sur la situation politique actuelle du pays ? On s’interroge. Dakaractu a essayé d’entrer en contact avec les avocats de l’opposant pour en savoir un peu plus, mais en vain. D’après l’avis d’un avocat qui a voulu garder l’anonymat, la disponibilité de la décision devant la salle d’audience du TGI de Dakar n’a aucun impact sur le sort de l’opposant. « Cet affichage n’a aucun impact.



Le seul impact qu’il peut y avoir c’est qu’un huissier le lui signifie c’est par cette démarche qu’on se sert d’un jugement. C’est à l’avocat de la partie civile (Adji Sarr NDLR) de saisir un huissier pour que celui-ci le fasse signifier au condamné (Ousmane Sonko NDLR) afin qu’il lui fasse payer les dommages et intérêts en matière civile.



Pour le cas de Ousmane Sonko, comme il ne s’est pas constitué prisonnier, le jugement n’est pas anéanti. S’il s’était constitué prisonnier, la partie civile ne pourra donc plus l’exécuter parce que dans ce cas, le jugement sera anéanti. », a renseigné la robe noire qui n’exclut pas, cependant, le pouvoir du parquet à user de la disponibilité du jugement pour faire arrêter Ousmane sonko. « Du côté du parquet, on peut aussi utiliser le jugement pour l’arrêter si le procureur en donne l’ordre», a expliqué l’avocat.



Il faut cependant relevé qu’au lendemain de sa condamnation à 2 ans de prison ferme pour le délit de corruption de la jeunesse, le ministre de la justice, Garde des sceaux, Ismaïla Madior Fall avait effectué une sortie médiatique pour clarifier la procédure judiciaire qui peut à tout moment mener à l’arrestation de l’opposant. «L’arrestation du condamné contumax peut intervenir aussitôt la décision disponible. Elle peut être réalisée par soit-transmis de la décision de condamnation, qui vaut titre de détention, ou par une réquisition aux fins d’incarcération adressée à la force publique », avait fait savoir l’autorité. Ismaila Madior Fall avait indiqué que l’arrestation du condamné nécessitait également des préalables.



A l’en croire, il faut d’abord publier l’extrait de la décision de condamnation dans les plus brefs délais dans l’un des journaux de la République, à la diligence du Procureur de la République. La publication peut aussi être faite sur la porte du dernier domicile ou de la mairie de la commune du contumax comme elle peut aussi être affichée à la porte des bureaux de son arrondissement ou de l’arrondissement du lieu de crime.



La publication peut également être adressée au représentant du service des domaines du domicile du contumax. Le ministre de la justice ne s’est pas limité à cela seulement, il a aussi indiqué que le condamné par contumace ne pouvant pas faire appel n’est pas concerné par cette formalité liée à la signification de la décision mais plutôt par la publicité, ce, d’autant qu’il peut être arrêté, en exécution de la décision. Une fois la décision devenue définitive, son exécution peut intervenir à tout moment.



Par contre, Ousmane Sonko lui avait, lors de sa dernière sortie, le 30 juin dernier, soutenu que son arrestation était impossible suivant les disposition du code de procédure pénale lesquelles donnent droit à un condamné par contumace de faire annuler la décision le concernant en se présentant devant la justice. Le président du Pastef avait confié que « Macky Sall n’a aucune base légale pour m’arrêter » en fondant ses propos sur l’article 341 du code pénal qui stipule que toute personne jugée par contumace, si jamais, elle réapparait, la loi demande immédiatement que le premier jugement soit repris.