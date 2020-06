Palais de justice : Images et premiers mots de Cheikh Yérim Seck à sa sortie du tribunal.

« Maintenant, j'ai envie de rentrer chez moi car je suis trop fatigué. Le conditions sont très difficiles ici. Je tiens à remercier tout le monde. Je ferais une déclaration sous peu. » Ce sont les premiers mots du patron de Yerimpost à sa sortie de la Cave du tribunal de Dakar, ce mercredi après-midi.



Depuis lundi dernier, l'ancien journaliste de Jeune Afrique est mis en position de garde à vue dans le cadre de l'enquête sur les déclarations du journaliste faisant état de 4 milliards de Fcfa et non 650 millions qui auraient été saisis dans l’affaire Batiplus par les gendarmes.



Finalement, la justice a décidé de le remettre en liberté sous contrôle judiciaire, malgré les poursuites du procureur de la République pour diffusion de fausses nouvelles et outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions. Toutefois, le magistrat instructeur a décidé de l’ouverture d’une information judiciaire.