Palais de justice: 2 émigrés des Etats-Unis liés par un contrat de vente de véhicule soldent leur compte devant le tribunal correctionnel

Il s’agit des sieurs D. Kane et O. Seck, tous deux (2) vivant aux Etats-Unis. Le dernier nommé, prévenu dans cette affaire d’achat et de vente de véhicules est poursuivi par le premier pour usage de manoeuvres, fausse qualité et escroquerie portant sur 45 millions FCFA.



Débarqué au Sénégal au courant du mois de janvier avec ses deux (2) enfants, le concessionnaire de véhicules, O. Seck a été arrêté à l’aéroport international Blaise Diagne avant d’être placé sous mandat de dépôt. La partie civile, D. Kane qui a saisi la justice sénégalaise pour solder ses comptes avec son concitoyen n’a pas effectué le déplacement entre le pays de l’oncle Sam et celui de la Téranga. Il a été représenté par R. Gomis pour plaider son dossier. Devant la barre du tribunal correctionnel, le représentant du plaignant a ouvert les débats.



« M. D. Kane a déclaré avoir donné à O. Seck de l’argent pour lui acheter un véhicule. Il s’agit de 45 millions FCFA qu’il a payés en plusieurs tranches. C’est moi qui ai envoyé l’argent destiné à acheter le véhicule depuis le Sénégal. », a déclaré R. Gomis.



Interpellé sur les déclarations de la partie civile, le prévenu âgé de 39 ans a tenu à apporter des précisions sur son lien avec D. Kane.



« Il m’a saisi aux Etats-Unis où nous nous sommes connus pour lui acheter un véhicule. Nous avons élaboré le contrat aux Etats-Unis. Tout devait se dérouler là-bas. Il s’est avéré qu’il me payait via mon compte bancaire qui a été bloqué. Après des lenteurs dans la livraison, il a décidé de venir dans mon parking. Il a par la suite opté pour choisir un autre véhicule parmi ceux que j’avais. Finalement, il a porté son choix sur une Mercedes C63 d’une valeur de 175000 dollars qu’il a pris en compensation, environ 105 millions FCFA.», a indiqué le mis en cause.



Il ressort des débats d’audience que le véhicule choisi par le plaignant présentait des anomalies ce qui, selon le représentant de D. Kane, a poussé ce dernier à vouloir le rendre.



« D. Kane a expliqué qu’il y avait une panne dans le véhicule dont la réparation devait lui coûter 15000 dollars (près de 10 millions FCFA) et il a décidé de le rendre. Il a dit lui avoir garé le véhicule quelque part avant de lui en avoir informé», a soutenu R. Gomis. Le prévenu O. Seck a sur ces affirmations confié n’avoir jamais revu le véhicule en question.







Dans sa plaidoirie, la partie civile a demandé la restitution des 45 millions FCFA versés au sieur O. Seck.







Dans les plaidoiries, la défense a relevé la confiance en la justice sénégalaise qui a amené D. Kane à venir jusqu’au pays pour tirer l’affaire au clair.



« Vous avez une partie civile qui a soutenu avoir reçu un véhicule en compensation de celui qu’il avait demandé et qui, jusqu’ici, n’a pas été restitué. Il n’y a pas d’escroquerie en l’espèce», a relevé un des conseils de O. Seck.



« A aucun moment, on aurait pu voir des manœuvres ayant abouti à une escroquerie. Il s’agit de vente avec extinction de l’obligation (…) je demanderai tout simplement de mettre fin au calvaire de mon client qui a été arrêté devant ses enfants alors qu’il rentrait de voyage avec toute la fatigue qu’il a endurée », a ajouté un autre avocat. Les conseils ont tous sollicité de renvoyer O. Seck des fins de poursuite.







Rendant son verdict, le tribunal a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et a débouté la partie civile de sa demande.