Palais de Justice de Dakar : Déthié Fall et Mame Diarra Fam placés sous mandat de dépôt.

Les députés et membres de l’opposition Déthié Fall et Mame Diarra Fam sont placés sous mandat de dépôt après leur face-à-face avec le procureur. Ils seront jugés en flagrant délit ce mercredi. Ils sont poursuivis pour participation à une manifestation non autorisée, provocation d’un attroupement et trouble à l’ordre public.

Le reste du groupe de manifestants arrêtés, est libre.