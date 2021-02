Palais de Justice : Aminata Lô Dieng et son frère Moustapha Lô écopent de 2 mois avec sursis.

Le verdict vient de tomber pour l’ancienne ministre Aminata Lô Dieng et son frère Moustapha Lô. Ils ont été condamnés à 2 mois avec sursis et 20.000 F CFA d’amande pour dommages et intérêts par le juge des flagrants délits du palais de justice de Dakar. L’ancienne ministre du tourisme sous Wade va rentrer chez elle avec son frère.

Nous y reviendrons...