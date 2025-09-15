Palais : Le Premier ministre bissau-guinéen reçu par le président Diomaye Faye après son hospitalisation à Dakar

Le Premier ministre bissau-guinéen, Braima Camara, a été reçu en audience ce lundi 15 septembre par le président Bassirou Diomaye Faye au Palais de la République. Cette rencontre intervient après son hospitalisation à Dakar, où il avait séjourné plusieurs jours à la suite d’un malaise.



Selon une note de la Présidence de la République, M. Camara a tenu à exprimer sa gratitude au peuple et aux autorités sénégalaises pour l’accueil et l’hospitalité dont il a bénéficié durant son récent séjour médical. Il a également salué les efforts conjoints des présidents Bassirou Diomaye Faye et Umaro Sissokho Embalo, visant à raffermir la coopération entre Dakar et Bissau.



Pour rappel, le Premier ministre bissau-guinéen s’était effondré au mois d’août lors d’une cérémonie officielle au Palais de la République de Bissau, en présence du président Umaro Sissokho Embalo, avant d’être transféré au Sénégal pour y recevoir des soins.

