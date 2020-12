Paix et stabilité régionale : 270 casques bleus sénégalais prêts à être déployés dans le cadre de la MINUSMA en janvier.

Après 3 mois de formation par des experts américains, les 270 casques bleus de la police et de la gendarmerie, pourraient enfin être déployés dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).



Une formation qui est intervenue dans le cadre du partenariat entre les États-Unis et le Sénégal qui dure depuis 60 ans. Ce déploiement, qui va durer 12 mois au Mali, a été donc précédé par un programme de formation pour la police et la gendarmerie organisé sous l'égide du bureau international de lutte contre les stupéfiants et affaires criminelles (INL) du département d'État.



Le programme s'est fait en plusieurs phases avec des séries de pratiques sur le terrain et des évaluations techniques de compétences et de capacités techniques et tactiques des FPU.



Les formateurs ont été impressionnés par cet engagement et le professionnalisme des sénégalais à travers cette formation qui marque le 5e anniversaire de l'appui des États-Unis au déploiement FPU.