Paix et sécurité /: une meilleure collaboration entre forces de défense et la catégorie Femme-jeune au menu des échanges

Le centre de compétence Paix et Sécurité Afrique Subsaharienne de la fondation Friedrich Ebert Stiftung en étroite collaboration avec le centre des hautes études de défense et de sécurité, ont tenu ce mercredi 29 mai un atelier national sur le thème : " Femmes, jeunes, défense et sécurité. " Un atelier présidé par Hogler GRIMM Directeur Paix et sécurité Centre de Compétence Afrique Subsaharienne, en présence du Dr Christiane Agboton Johnson, Directeur des programmes spéciaux centre de défense et de sécurité, entre autres personnalités concernées.





Selon le communiqué de presse produit à l'occasion, cette rencontre fait suite au séminaire régional sur la lutte contre l'insécurité à travers un partenariat fort entre forces de défense et de sécurité (FDS), femmes et enfants qui s'est tenu à Dakar du 18 au 20 septembre 2018. Avec la participation de pays de la sous-région tels que la Côte d'Ivoire, le Mali ainsi que des participants du Sénégal.





Dès lors, ce nouvel atelier national vise à réduire sensiblement les divers facteurs de blocage existants entre les femmes et les enfants, dans le cadre de leur collaboration. Toujours d’après le document, il est donc prévu de construire et ou consolider de nouvelles synergies afin de favoriser et de faciliter la confiance mutuelle entre ces trois acteurs. L’objectif à terme étant de mener à bien la lutte contre l’insécurité sous toutes ces formes pour construire la paix et la sécurité en Afrique de l’Ouest.