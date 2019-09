Paix des braves entre hommes politiques / Le député Sadaga trouve que Massalikoul Jinaan est 'le dernier grand espoir de réconcilier les principaux antagonistes'

'' L'inauguration de la mosquée Massalikoul Jinaan de Dakar devrait servir de prétexte pour rétablir la paix entre les hommes politiques du Sénégal. Serigne Touba a combattu le colonialiste dans la paix et son message est un message de paix. Par conséquent, les hommes politiques devraient s'inspirer de ses enseignements pour savoir qu'ils ne sont pas des ennemis, mais des adversaires. '' La déclaration est de l'honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga. Le leader politique dit partir d'un constat pour se déclarer certain que l'événement est le moment idéal pour enterrer les haches de guerre.



''Il m'a été donné de remarquer que presque l'essentiel des responsables politiques de ce pays, de la majorité présidentielle comme de l'opposition, ont été rencontrer Serigne Mountakha Mbacké à Colobane et ont visité l'édifice. J'ai noté que chacun d'entre eux a délivré un message de paix et de sérénité. Partant de ce qui précède, je reste convaincu que Massalikoul Jinaan risque d'être le dernier grand espoir de voir la classe politique Sénégalaise faire la paix. Par conséquent, poursuit l'honorable parlementaire, aucun homme politique n'a le droit de faire foirer l'opportunité. Ils ont l'obligation de se donner la main. Et nous comptons énormément sur le concours du Khalife Général des Mourides."



Abdou Lahad Seck Sadaga de signaler, en passant, que la réconciliation Wade-Macky, principalement, pourrait tout changer dans ce pays. La mosquée sera inaugurée ce vendredi...