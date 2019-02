Paiement des pensions du mois de Février, le jeudi 21 et des salaires le mardi 26 Février 2019

Sur instruction de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, M. Amadou BA a demandé aux services de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor de procéder au paiement des pensions du mois de Février à partir du jeudi 21 et des salaires à compter du mardi 26 Février 2019.