Paiement des factures d’eau : Les éclairages de Serigne Mbaye Thiam sur la tranche sociale.

C’est une manne financière de 6 milliards 300 millions Fcfa qui a été injectée dans la prise en charge des factures d’eau pour le prochain bimestre. Une somme répartie comme suit : 3 milliards Fcfa pour le monde urbain et 3 milliards 300 millions pour celui rural. Pour le ministre de l’hydraulique, Serigne Mbaye Thiam, la tranche sociale est une opération qui sera neutre pour le client, le montant de la facture sera estimé et payé par l’État à Sen’Eau.

‘’La gratuité concerne 1 bimestre. Cette prise en charge par l’État concerne les 20 m3’’, confie le ministre. Cette prise en charge des factures d’eau ne concerne pas les consommations de l’industrie ni de l’administration, mais seulement et simplement les ménages, dira Serigne Mbaye Thiam.

Le ministre de l’hydraulique faisait face à la presse avec son homologue de l’énergie Makhtar Cissé, pour donner plus d’éclairage sur la gratuité des factures durant les 2 prochains mois, conformément à la volonté du chef de l’État.