Paiement de la dette intérieure et financement de l’agriculture grâce aux banques locales : les grands projets d’Amadou Bâ pour 2018

Ce mardi, au cours de la concertation, à huis clos, avec l’Association des professionnels des banques et établissements financiers (Apbef), le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan a annoncé deux importantes mesures : l’une a trait au règlement des créances détenues par les entreprises privées, notamment les Pme et les Pmi ; l’autre est relative au financement du secteur agricole par les banques locales.

En clair, l’argentier de l’Etat a pris des engagements fermes pour le paiement total de la dette domestique que le gouvernement doit aux entreprises. D’après nos sources ayant pris part à cette rencontre, Amadou Ba a reconnu que « 2017 a été une année tendue » du fait de la crise gambienne et de la priorité accordée par l’Etat aux investissements lourds, en corrélation directe avec les grands projets du Plan Sénégal émergent. Cependant, il a rassuré que 2018 sera le temps du grand bond en avant pour consolider les taux de croissance atteints durant ces dernières années.

Pour la seconde partie de son intervention, le ministre a promis, avec l’implication de ses partenaires banquiers, de faire prendre les mesures idoines pour que les établissements financiers de la place contribuent, sensiblement, au financement de l’agriculture sénégalaise. Nous devons à la vérité de rappeler que le sous-secteur subit, pour la présente campagne de commercialisation, les contrecoups néfastes de la baisse des cours mondiaux en ce concerne l’arachide, avec le retrait des Chinois. Il faut aussi noter, sur ce registre toujours, qu’en dehors de la Caisse nationale de crédit agricole (Cnca) et de la Banque nationale pour le développement économique (Bnde), l’agriculture, sous haute perfusion du concours étatique, peine à prendre son envol.