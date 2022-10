Pacification de l'espace public : Le mouvement XEEXAL Sénégal porté sur les fonts baptismaux

Pour le commissaire Cheikhna Cheikh Saad Bouh, par ailleurs le coordinateur zonal du Sénégal dudit mouvement, le lancement de cette dynamique découle d’une volonté de contribuer à la régulation du débat public, et politique en privilégiant le débat contradictoire.

« Le tableau hideux ainsi dépeint de la situation actuelle de prétention affichée dans notre pays est ce qui a poussé de nombreux sénégalais très patriotes et épris de paix et de justice, à décider de se regrouper et de constituer une dynamique de riposte nouvelle, un mouvement citoyen dénommé XEEXAL SÉNÉGAL, dont le but est d’œuvrer à la pacification de l'espace public en s'opposant énergiquement à toutes les velléités de violences verbales et physiques qui y apparaîtront; Contribuer à la régulation du débat public et politique en privilégiant le débat contradictoire et d'idées et en luttant contre toutes les formes d'accaparement de la raison, du bon sens et de la vérité; Combattre la démagogie et toutes les manœuvres sinueuses pouvant déboucher sur des troubles », entre autres objectifs, a précisé le commissaire Cheikhna Cheikh Saad Bouh.

Par ailleurs, le coordinateur Sénégalais du mouvement précise également que « XEEXAL SÉNÉGAL comportera des structures de zone situées à l'intérieur de territoires correspondant à un pays ou à un groupe de pays. C'est ainsi que l'ensemble de ses membres vivant au Sénégal composeront le cadre de XEEXAL SÉNÉGAL de cette zone, pour y assurer sa représentation et pour y porter ses activités.

Pendant que ses membres de la diaspora qui l'auront structuré dans leurs différentes zones en suivant ces mêmes indications, participeraient activement à ses activités à partir d'une organisation appropriée...