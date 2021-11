Pacification de l’espace politique : Le cadre Unitaire de l’Islam rencontre le président Macky Sall, demain.

Après les coalitions Yewwi Askan Wi, l’Union Citoyenne Bunt Bi, Geum sa bopp, et le mouvement FRAPP, le Cadre Unitaire de l'Islam au Sénégal rencontrera demain le Président de la République Macky Sall.



Ce dernier a bien voulu accéder à cette demande pour recevoir le cadre et participer à l’initiative salutaire visant à combattre la violence dans l’espace politique.



Ces consultations avec les différentes forces politiques pour l'instauration d'un climat de non violence sont entamées au moment où des acteurs restent attentionnés aux préalables liés au respect des règles démocratiques qui garantissent la stabilité.