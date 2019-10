Pacification de l’espace politico-social : le Ps magnifie le rôle grandeur nature du Khalife général des mourides

Ce sont de vifs remerciements que le Secrétariat Exécutif National (SEN) du Parti socialiste a adressé au Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké pour avoir joué un rôle fédérateur dans l’apaisement du climat politico-social. Pour la haute instance du parti des verts, l’implication du guide spirituel dans les relations entre les acteurs politiques a permis de créer un climat de sérénité et de concorde, propice au dialogue dans l’intérêt exclusif de la nation. Saluant le joyau qu’est la mosquée Massalikul Jinaan offerte par la confrérie mouride à toute la communauté musulmane, l’organisation politique a exprimé ses chaleureuses félicitations au Khalife par devers qui, l’achèvement de ce symbole d’unité a été réussi. La conception et la réalisation de cette majestueuse œuvre architecturale, fruit de l’exception sénégalaise, traduisent, assurément, la grande capacité de mobilisation du peuple sénégalais autour de l’essentiel, dans un élan de solidarité et d’unité a laissé entendre le Secrétariat Exécutif National du Ps. Magnifiant le geste du marabout, les socialistes sous la houlette du secrétaire national adjoint, Aminata Mbengue Ndiaye, ont, sur la même lancée, salué les initiatives opportunes du Chef de l’Etat, Macky Sall, tendant à pacifier l’espace politico-social telles que l’ouverture du dialogue national consubstantiel à la démocratie ainsi que les récentes mesures de grâce accordées à des citoyens et acteurs politiques. C’est à l’issu de la 68ème séance du SEN du Parti socialiste tenu ce mercredi et élargie aux élus nationaux que l’instance a officialisé cette déclaration.