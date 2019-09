PUR / Makhary Mbaye au Pr Issa Sall : ‘’On ne peut pas être plus royaliste que le roi’’

Pour le Pr Issa Sall, le président du PUR n’a aucune prérogative pour prendre des décisions allant dans le sens d’une restructuration du PUR, ce qui rend illégal l’issue du congrès. Qu’en dites-vous ?



On ne peut pas parler d’un évènement historique sans évoquer les raisons qui constituent son avènement. Ce congrès n’a pas été organisé ex nihilo. Depuis 2000, le PUR n’a pas tenu de congrès de renouvellement donc 19 ans après, il était question de renouveler les instances du parti. Bien avant la date du 31 août dernier, il y a eu une rencontre au niveau du siège (Université du Ramadan) avec tous les secrétaires fédéraux et on avait convié le Pr Issa Sall dont on reconnait les efforts qu’il a consentis quand il s’est s’agi de redynamiser le PUR. Il a abattu un travail de Titan et on le lui reconnait, mais malheureusement, il n’a pas pris part aux différentes réunions préparatoires du congrès auxquelles il été convoqué et l’adage dit que les absents ayant toujours tort, on a simplement poursuivi notre bonhomme de chemin jusqu’au samedi 31 aout passé, date qui a été fixée et retenue par le président du parti qui a eu mandat de la base des secrétaires fédéraux pour convoquer le congrès.



Professeur invite à se référer aux textes du parti qui, selon lui, stipulent qu’en l’absence du secrétaire général, c’est le coordonnateur qui mène les débats alors que celui-ci était absent donc cela lui revenait de présider le congrès. Qu’en pensez-vous ?



On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Dans toute organisation politique il y a aucune personne qui est au dessus du président et ce sont les secrétaires fédéraux qui lui ont donné mandat de procéder à un toilettage des textes et leur réactualisation voire leur réécriture selon les besoins de l’heure, ce qui a été fait et il n’a jamais pris part à ces différentes réunions dont j’ai parlé tantôt et c’est la raison pour laquelle il agit de la sorte.



Ce sont des disciples qui se sont réunis et non des congressistes relève le candidat à la présidentielle dernière ?



Le professeur que je respecte bien a toujours soutenu sur tous les toits que le PUR n’est pas un parti religieux. Au Sénégal, on ne reconnait pas un parti religieux ou un parti constitué sur la base d’une ethnie, d’une profession, etc. Le congrès a connu la participation de militants qui ne sont même pas des tidianes, qui ne sont même pas des musulmans. D’ailleurs, il y en a qui ont même participé aux débats. Il y a quelqu’un qui a pris la parole, pourtant, c’est un mouride qui a postulé pour assumer des responsabilités. Il y a également une dame qui a pris devant les congressistes la parole, elle n’est même pas musulmane, elle est chrétienne. Tout ceci n’est qu’un faux débat, le PUR n’a jamais été un parti religieux dans la mesure où il comprend dans ses rangs des militants d’obédience multiple.



Pr Issa Sall soutient maintenir le Statu quo et ne reconnait pas le directoire comme nouvelle instance. Votre lecture ?



C’est son droit de reconnaitre ou de ne pas reconnaitre, mais le parti va continuer son bonhomme de chemin. En ce qui nous concerne, on ne fera pas une fixation sur le Pr Issa Sall. On est sorti d’un congrès qui a été organisé dans les règles de l’art, peu importe le lieu, ça pouvait même se tenir sous l’arbre à palabre. Le congrès de 2000 a été organisé à l’université du Sahel et cela n’a rien enlevé à sa légitimité historique. Qu’est-ce que cela enlève à la crédibilité du congrès d’être tenu à l’université du Ramadan ?



Il maintient toujours son poste de coordonnateur du PUR, confie-t-il !



Il a la latitude d’accepter ou de ne pas accepter , mais ce qui est sûr c’est que le congrès a été tenu dans les règles de l’art et de manière transparente et démocratique. Même quand il s’est agi de voter les textes, y en a qui se sont abstenus comme il y en a qui se sont exprimés massivement.





Le PUR a procédé au renouvellement de ses instances, quelles sont les perspectives ?



Les prochaines étapes seront définies après la première réunion que le directoire tiendra sous l’orientation du président. Le directoire va se réunir avec les différentes commissions qui gravitent autour pour édifier l’opinion sur les objectifs.