PUDC/PNDC : "Je suis très satisfait de ce que j'ai vu... Je vais m'inspirer de ça" (M. Moussa Diabaté, PNDC)

Le coordonnateur du programme d'urgence de développement (PUDC), Monsieur Cheikh Diop, a reçu en visite de travail et d'amitié, le directeur du programme national de développement communautaire (PNDC) de la Côte d'Ivoire, M. Moussa Diabaté, les 29 et 30 Octobre 2019 à Dakar.

Cette visite entre dans le cadre d'une mission d'échange d’expériences sur le PUDC. À cette occasion, le directeur du PNDC a été reçu par le ministre du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. S'en sont suivies des visites d'infrastructures réalisées par le PUDC dans la région de Thiès et Diourbel. À cet effet, le système d'alimentation en eau multivillage à Touba Diatti Mbaye situé dans la région de Thiès , l'installation énergétique de Keur Daouda Ciss / Thiès et la société SISMAR fabricant de matériel de transformation post récolte ont été visités. Ainsi à Touba Diatti Mbaye situé dans la commune de Ngaye, département de Tivaouane (région de Thiès), le PUDC a mis sur pied un système d'alimentation en eau potable pour approvisionner la population de Touba et ceux des villages environnants.

Ainsi, 7 villages sont alimentés dont le village centre.

- 10,5 km de réseau d'adduction d'eau sont posés

- 7 bonnes Fontaines construites

- 1 abrevoir pour le cheptel

- 1 prise charette

- 1 château d'eau d'une capacité de 150 m3

À Keur Daouda Cissé commune de Fandène, ils ont installé un réseau électrique de basse tension de 1,8 kwa.

Rappelons que la SISMAR est associée au PUDC, et lui fournit des matériaux pour la réalisation des projets.

Au terme de sa visite, M. Diabaté s'est dit tres satisfait de ce qu'il a vu. "Je vais m'inspirer de tout ça", a t'il conclu.