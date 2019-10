PUDC : "Le succès est au rendez-vous, parce qu'il y a une forte volonté politique" (M. Cheikh Diop, Dir. Nat. PUDC)

Le Programme d'Urgence de Développement Communautaire (PUDC) est devenu sans conteste l'un des plus grands ambassadeurs du Sénegal. En effet, depuis son lancement et les résultats probants obtenus dans sa mise en oeuvre, plus de 22 pays sont venus s'inspirer du modèle Sénegalais. Le dernier en date est la République sœur de Côte d'Ivoire, qui à travers son PNDC, veut faire comme le Sénégal pour réduire les inégalités sociales. Ainsi, le directeur national du PUDC, M. Cheikh Diop a reçu son homologue Ivoirien, M. Moussa Diabaté, pour lui montrer "le modèle Sénegalais". À cet effet, il lui a fait visiter le installations énergiques de Keur Daouda Ciss ( Thiès), le système d’alimentation en eau multi village de Touba Diatti Mbaye et la Société SISMAR fabricant de matériel de transformation post récolte. Des réalisations qui prouvent même aux plus sceptiques que le PUDC est véritablement un succès. Selon M. Diop, "Le succés est au rendez-vous, parce qu'il y a une forte volonté politique exprimée par le chef de l'Etat Macky Sall, une forte mobilisation de l'administration, une forte mobilisation des ressources et une forte mobilisation de l'expertise locale"