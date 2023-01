C’est en partant du postulat qu’il était difficile pour les sénégalais de la diaspora d’accéder à la propriété en toute sécurité et transparence, qu’Oumy Sall, franco-sénégalaise, fonde en 2019 la société Diaar Yeemou Invest.







Installée à Yène (région de Dakar), Diaar Yeemou Invest est le partenaire des membres de la diaspora africaine qui veulent réinvestir leurs Terres d’origine.







L’idée ?



Proposer des investissements innovants, faciles, transparents et profitables dans l’immobilier et l’agrobusiness pour créer des emplois et de la richesse, un véritable héritage durable.



Achat de terrains vérifiés et certifiés ;

Ecoconstruction de maisons ;

Gestion locative du bien ;

Business en kit tout compris prêts-à-lancer.





Aujourd’hui, l’entrepreneure avant-gardiste Oumy SALL, étend son offre de services avec le lancement d’une « Tontine immobilière » ici au Sénégal. Une solution pour ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier à partir de zéro.







En effet, avec la tontine appliquée à l’immobilier, Diaar Yeemou Invest démocratise l’accès à une propriété beaucoup plus juste, éthique et facile. Une solution de paiement sans prêt bancaire, intelligente avec une assurance invalidité et décès, où les clients peuvent désormais régler l’achat de leur terrain avec des mensualités claires, à la hauteur des moyens de chacun.







"Nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos clients encore plus de choix et de flexibilité dans leurs investissements immobiliers", a déclaré Mme Oumy SALL Ndiaye, Fondatrice & CEO de Diaar Yeemou invest. "Nous sommes impatients de travailler avec eux en leur offrant la solution immobilière qui leur convient le mieux."







Les terrains que nous proposons sont situés principalement dans des zones telles que Toubab Dialaw, Yène, Guéréo, Malicounda, etc. Nous avons ainsi démarré avec une tontine à Yène pour des terrains de à partir de 150 m² pour 75.000 FCFA par mois sur 30 mois.







Pour en savoir plus sur l’ensemble de nos offres, contactez nous.



Contact presse :



Oumy SALL