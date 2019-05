PSG : Unai Emery juge Neymar meilleur que Kylian Mbappé !

L’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Unai Emery, a récemment été invité à se confier sur les deux plus grosses stars du club de la capitale française, Kylian Mbappé et Neymar, qu’il a pu avoir sous ses ordres pendant une saison, en 2017/2018.



Quand il lui a été demandé lequel des deux il préférerait avoir dans son équipe, le tacticien espagnol a répondu « la moitié de chacun. Sincèrement, Neymar est impressionnant, il a de ces qualités footballistiques... La seule chose, c’est que les circonstances l’ont amené à réaliser collectivement les succès qu’il remportera également individuellement. Son talent est réduit dans un championnat qui a moins de concurrence, avec des équipes moins bonnes », a-t-il indiqué au sujet du brésilien avant de poursuivre.



« Neymar est à un moment où il peut réaliser individuellement quelques choses d’autre. Mbappé est en phase de développement, il est capable de franchir de nombreuses barrières et il le fait. Neymar en est au moment où il faut rompre avec l’équipe. C’est lui que je voyais, quand j’étais au PSG, le plus capable de renverser un match à lui tout seul. » Le Brésilien appréciera.