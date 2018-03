PSG : Pour Neymar, tout se passe bien

Opéré du pied le 3 mars dernier, l’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar (26 ans, 20 matchs et 19 buts en L1 cette saison) poursuit sa rééducation du côté du Brésil. Après avoir réalisé une mise au point, le docteur de la sélection brésilienne Rodrigo Lasmar a donné des nouvelles de l’Auriverde.

« Les préparateurs physiques me rendent compte de tous les détails de la récupération de Neymar. Pour l’instant, tout se passe bien. Ils travaillent dur, de façon très professionnelle, pour qu’il soit de retour le plus vite possible et surtout sans la moindre séquelle ou gêne pour son pied et ses appuis », a fait savoir Lasmar pour L’Equipe.

Si l’objectif prioritaire de Neymar sera d’être prêt pour la Coupe du monde 2018, le PSG n’a pas perdu l’espoir de le récupérer pour la fin de la saison.