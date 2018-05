PSG : Pape Diouf critique Al-Khelaïfi

Dans un entretien accordé à RMC, Pape Diouf est revenu sur l’échec d’Unai Emery au Paris Saint-Germain. Selon lui, l’entraîneur espagnol n’a pas été mis dans les meilleures conditions par son président Nasser Al-Khelaïfi, jugé "fantomatique".



"Je dirais simplement qu’il a été dans un club difficile, complexe, sans soutien présidentiel, a estimé l’ancien patron de l’Olympique de Marseille (2004-2009). Il faut dire les choses comme elles sont. À Paris, le président est quasiment fantomatique, il est inexistant. Il ne connaît absolument pas ce que devrait être la gestion d’un club comme le PSG."



"La direction actuelle du PSG ne me paraît pas être à la mesure de l’ambition du club. Quand je vois le président Nasser Al-Khelaïfi, il ne remplit pas le rôle qu’il aurait dû remplir. Quand on parle de l’entraîneur, de tout ce qui se passe à l’intérieur du club, il en revient de sa responsabilité", a accusé Pape Diouf, qui remet en cause les compétences du dirigeant qatarien.