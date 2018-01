PSG : Neymar remporte le Samba d’or !

Pour ses performances avec le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain en 2017, Neymar gagne le Samba d’Or, soit le titre du meilleur joueur brésilien d’Europe de l’année ! Un trophée que le Parisien remporte pour la troisième fois (après 2014 et 2015), tout comme son coéquipier Thiago Silva (2011, 2012 et 2013) qui doit désormais partager son record.

A noter que Neymar (27,71 % des votes) devance le tenant du titre Philippe Coutinho (16,64%) et le latéral gauche du Real Madrid Marcelo (14,43%) dans ce classement basé sur les voix d’environ 50 000 internautes, de journalistes internationaux et d’anciens joueurs brésiliens ayant porté le maillot de la Seleção.



Le top 10 du samba d'or 2017 : 1. Neymar (27,71%, PSG) ; 2. Philippe Coutinho (16,64%, Liverpool) ; 3. Marcelo (14,43%, Real Madrid) ; 4. Paulinho (13,64%, FC Barcelone) ; 5. Casemiro (7,19%, Real Madrid) ; 6. Gabriel Jesus (2,74%, Manchester City) ; 7. Willian (2,63%, Chelsea) ; 8. Malcom (2,03%, Bordeaux) ; 9. David Luiz (1,64%) ; 10. Ederson (1,57%, Manchester City).



Maxifoot