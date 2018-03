PSG : Neymar ne rejouera sûrement plus cette saison avec Paris !

La saison du Paris Saint-Germain vient de prendre un tournant ! Mercredi, le club de la capitale a officialisé l'opération à venir de Neymar, victime d'une entorse de la cheville mais aussi d'une fissure du cinquième métatarsien. Estimée à deux mois par plusieurs spécialistes, l'absence de l'international auriverde devrait être finalement plus longue si on en croit les propos tenus par le médecin de l'équipe du Brésil Rodrigo Lasmar ce jeudi.



Neymar sur le flanc pour trois mois !



Arrivé à l'aéroport de Rio en compagnie de Neymar, le docteur de la Seleçao a fait le point sur la blessure de la star brésilienne. «Neymar est triste, mais il comprend qu'il n'y a pas d'autres alternatives désormais. Il va se consacrer à sa guérison, nous allons faire notre maximum pour lui permettre de revenir le plus rapidement possible», a-t-il assuré. «Sa récupération va prendre entre deux mois et demi et trois mois», a avancé le docteur de la Seleçao à Globo Esporte. Avec cette estimation, l'éventuel retour de Neymar serait prévu vers la fin mai. Et même si le PSG se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions, organisée le 26 mai, le Brésilien aura du mal à être prêt pour un tel match...



L'objectif : la Coupe du monde 2018



Après cette annonce, l'unique objectif de Neymar sera désormais évident : être à 100% pour la Coupe du monde 2018. En revenant fin mai, l'attaquant de 26 ans disposera d'environ trois semaines pour se préparer avec le premier match du Brésil face à la Suisse le 17 juin. «Il y a du temps pour le remettre sur pied, pour qu'il ait le temps de faire une préparation pour être prêt pour le Mondial», a déjà annoncé Lasmar. Le PSG va devoir vivre sans Neymar.