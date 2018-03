PSG : Neymar, la mise au point de son père sur son avenir !

«Une chance pour un départ pour Neymar ? J'ai déjà parlé de ça il y a un mois ou deux, la réponse n'est pas différente, le projet est solide. Antero et le président sont allés le voir.» Ce mardi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain Unai Emery a rassuré son monde concernant le futur de Neymar. Ces derniers mois, et surtout depuis l'élimination du club de la capitale en Ligue des Champions mardi dernier, le Brésilien a fait l'objet de nombreuses rumeurs en Espagne, avec des médias qui l'ont annoncé au Real Madrid ou au FC Barcelone.



Le père de Neymar prend la parole



Face à ces bruits de couloir de plus en plus insistants de l'autre côté des Pyrénées, une intervention du clan de l'attaquant parisien était bien évidemment attendue.

Et à l'occasion d'une visite de la fondation créée par Neymar à Praia Grande, son père a pris la parole. «Neymar a déjà un avenir au Paris Saint-Germain. Il a un présent au PSG», a assuré Neymar Sr. Une intervention loin d'être anodine, surtout en la présence du président parisien Nasser Al-Khelaïfi et du directeur sportif Antero Henrique, venus pour cette visite de la fondation mais aussi pour soutenir Neymar, opéré la semaine dernière du pied. En tout cas, cette mise au point représente forcément un soulagement pour le PSG, qui n'avait pas l'intention de laisser filer l'Auriverde après avoir investi 222 millions d'euros pour le recruter l'été dernier.



Une intervention souhaitée par le joueur



Si le message envoyé par Neymar Sr, aux côtés des dirigeants parisiens, est fort, il n'a pas été réclamé par le club de la capitale. D'après les informations de la radio RMC, la direction francilienne ne savait même pas que le père de Neymar allait évoquer le sujet. Lassé par les rumeurs annonçant son départ à venir du PSG, le joueur de 26 ans serait à l'origine de cette prise de parole. De quoi définitivement faire taire la presse ibérique ?