PSG : Neymar - "je vais rester"

S'il n'y a plus de doute depuis plusieurs semaines concernant la présence de Neymar (26 ans, 3 matchs et 3 buts en L1 cette saison) au Paris Saint-Germain cette saison, l'attaquant brésilien continue d'alimenter les rumeurs en Espagne. Interrogé par la chaîne TV3 en marge d'un déplacement à Barcelone ce lundi, pour un évènement avec PokerStars, le Parisien a été très clair.

"J'ai un contrat avec le PSG et je vais y rester", a indiqué l'Auriverde. Voilà qui devrait calmer les médias espagnols dans les derniers jours du mercato.