PSG : Hakimi, un latéral au pouvoir offensif impressionnant.

Nouvelle recrue du PSG, Achraf Hakimi (22 ans) arrive escorté d’un profil offensif plus prononcé que celui d’Alessandro Florenzi, son prédécesseur. Et ce n’est pas qu’une question de style, les statistiques de sa dernière saison en Serie A le prouvent.



Selon nos confrères du site les nouvelles du football, le PSG a frappé vite et fort pour se renforcer à l’un de ses postes jugés prioritaires: celui de latéral droit. Le club a officialisé mardi le transfert d’Achraf Hakimi (22 ans) contre 60 millions d’euros et pour un contrat de cinq ans.



Après le départ de Thomas Meunier, libre en 2020, Paris a tâtonné sur le côté droit de sa défense en 2020-2021 malgré l’arrivée de l’expérimenté Alessandro Florenzi (30 ans), prêté par l’AS Roma. L’Italien a globalement déçu malgré des débuts prometteurs.



Au jeu des comparaisons, sa dernière saison est moins éclatante que celle d’Hakimi avec l’Inter Milan. Et c’est pour ce profil bien plus offensif et tranchant que le PSG a autant investi.