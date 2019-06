PSG : Gianluigi Buffon s'en va...

Après une saison passée au Paris Saint-Germain, le portier international Italien Gianluigi Buffon, 41 ans, va quitter le club de la capitale Française.



C'est le club, via son compte twitter officiel qui a divulguer l'info : "Un Gentleman sur et en dehors du terrain. Un coéquipier extraordinaire. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite" disait le tweet relayé par la direction...



Une nouvelle assez prévisible vu que les discussions entre les parties concernant une prolongation, n'ont jamais été poussées. Pas du tout rancunier, Gigi Buffon de souhaiter le meilleur pour son désormais ex club : " Allez Paris ! Merci et bonne chance pour tout ! " a t-il déclaré en guise d'adieux...