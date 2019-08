PSG : Gana Gueye, le "chouchou" de Tuchel

Les images de la conférence de présentation d'Idrissa Gueye (29 ans) au Paris Saint-Germain ne mentaient pas. L'entraîneur parisien Thomas Tuchel n'avait pas été avare de compliments envers le milieu de terrain, qu'il trouve "fantastique", et la complicité déjà affichée entre les deux hommes sautait alors aux yeux.



D'après le quotidien régional Le Parisien ce vendredi, cette nouvelle amitié n'a pas non plus échappé aux joueurs, qui ont rapidement chambré l'international sénégalais dans le vestiaire pour son statut de "chouchou" du technicien allemand. Une manière comme une autre de s'intégrer !