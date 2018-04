PSG : Emery officialise son départ en fin de saison !

Il ne s'agit bien évidemment pas d'une surprise. Comme pressenti depuis la seconde élimination de suite du Paris Saint-Germain en 8es de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid (1-3, 1-2), l'entraîneur Unai Emery ne sera pas à la tête du club de la capitale la saison prochaine. En fin de contrat en juin prochain, le technicien espagnol n'a pas été conservé par ses dirigeants, qui lui ont indiqué ce choix à l'occasion d'une réunion. Ce vendredi, Emery a annoncé cette nouvelle à ses joueurs avant de se présenter devant les médias.



Emery part avec «respect»



«J'ai dit aux joueurs avec Antero Henrique et le président Nasser Al-Khelaïfi que c'était fini. Je remercie tout le monde. Il manque encore la finale de la Coupe de France. Je pars avec le respect et après une réunion d'une heure entre amis. J'ai demandé aux joueurs de bien finir la saison, avec le même esprit compétiteur, pour maintenir le niveau de jeu pour les derniers matchs», a assuré le Basque. En deux ans à la tête du PSG, Emery aura réussi à tout remporter sur la scène nationale, avec bien évidemment le titre obtenu en Ligue 1 sur cet exercice après l'échec la saison dernière. Malheureusement pour lui, il n'aura pas été capable de faire passer un cap à la formation francilienne en Europe.



Emery réalise un bon bilan et croit en ce projet



Malgré ce passage court à la tête du PSG, Emery va conserver un bon souvenir de cette belle opportunité. «Je suis très content, c'était une formidable opportunité pour moi. Les six premiers mois étaient difficiles mais nous n'avons jamais cessé de progresser depuis. L'élimination contre Barcelone l'an passé a été un moment très difficile.

L'équipe a fait une bonne saison, il nous reste à gagner la Coupe de France», a estimé l'Espagnol. Et même sans lui, l'ancien coach du FC Séville croit énormément au projet parisien. «Je crois en ce projet, c'est un projet solide. Gagner la Ligue des Champions est un long chemin. Il nous faut être solide en France et gagner beaucoup de championnats. Il faut conserver de la patience en maintenant le processus et en conservant cette volonté de s'améliorer», a terminé Emery. Reste à savoir si Thomas Tuchel, pressenti avec insistance pour lui succéder, sera capable de faire mieux.