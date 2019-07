PSG : Buffon de retour à la Juventus Turin pour un an

Un an après son départ pour le PSG, Gianluigi Buffon est déjà de retour à la maison. Ou plutôt à la Juventus Turin, le club où le gardien transalpin s'est illustré pendant 17 saisons de 2001 à 2018. Comme annoncé par Sky Sport, il doit passer sa visite médicale ce jeudi à Turin. Une information dont « Le Parisien » a obtenu confirmation.



Buffon, 41 ans, signera ensuite un contrat d'une année. À ce stade, aucun plan de reconversion dans le club bianconeri n'a été ficelé. Mais ce n'est peut-être qu'une question de temps. Alors qu'il partageait au PSG un statut hybride avec Alphonse Areola, Gigi Buffon revient à la Juventus dans un rôle de numéro 2, derrière le Polonais Wojciech Szczesny. Il y retrouvera notamment Adrien Rabiot, nouvelle recrue des champions d'Italie. C'est une demi-surprise dans la mesure où, il y a encore un mois, Buffon envisageait de prendre sa retraite.



Au PSG, le champion du monde 2006 a disputé 25 matchs (5 en Ligue des champions, 17 en Ligue 1, 1 en Coupe de France, 1 en Coupe de la Ligue plus le Trophée des champions) et encaissé 25 buts. Il disposait d'une année de contrat supplémentaire en option avec Paris pour la saison à venir mais « d'un commun accord » entre Buffon et le PSG, et après plusieurs semaines de réflexion, cette option n'avait pas été activée.