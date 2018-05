PSG : Alves out pour 3 semaines

Remplacé à la 84e minute par Thomas Meunier lors de finale de la Coupe de France remportée par le Paris Saint-Germain contre Les Herbiers (2-0), mardi, Daniel Alves (35 ans, 25 matchs et 1 but en L1 cette saison) en sait plus sur la nature de sa blessure.



En effet, le club de la capitale a annoncé que le Brésilien souffrait d’une "désinsertion haute de son ligament croisé antérieur avec entorse postéro-externe". Un pépin physique qui l'écartera des terrains durant au minimum 3 semaines s'il n'y a pas de complication.



Une nouvelle relativement bonne pour le Parisien, qui craignait le pire et qui pourrait donc être apte pour la Coupe du monde en Russie, dont les portes s'ouvriront le 14 juin. L'ancien Barcelonais devrait s'entretenir avec le sélectionneur de la Seleçao, Tite, qui annoncera sa liste définitive lundi prochain.