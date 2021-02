PSE - Vert : Vers une véritable synergie pour les écoles.

Le ministre de l’éducation nationale Mamadou Talla a reçu ce jeudi 4 février 2021 ses collègues de l’Urbanisme du Logement et de l'Hygiène publique Abdoulaye Sow et celui de l’Environnement et du Développement durable Abdou Karim Sall.

Ensemble, ils comptent très rapidement bâtir une stratégie commune pour la mise en œuvre de la directive du Président de la République son Excellence Macky Sall pour l’amélioration de l’environnement scolaire et le cadre de vie de façon générale.



Les trois ministres ont proposé de mettre sur pied un groupe interministériel de travail pour lancer le plus tôt possible un concept fédérateur afin d’avoir des écoles accueillantes pour l’épanouissement des enfants.



Ils prévoient aussi d’élargir la réflexion et inviter l’ensemble des autres départements ministériels impliqués dans l’amélioration du cadre de vie pour accompagner les acteurs de l’Éducation.



Le ministre de l’éducation nationale Mamadou Talla a remercié ses collègues Abdoulaye Sow et Abdou Karim Sall et les membres de leurs cabinets qui ont déjà mobilisé une bonne expertise pour réussir ce pari.