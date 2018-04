PSE / Tambacounda bientôt doté d'un marché sous régional, le bloc scientifique et technologique opérationnel.

Le secteur de l'éducation et celui du commerce ne sont pas en reste dans le PSE. Raison pour laquelle la région de Tambacounda sera bientôt doté d'un marché sous régional. Un projet qui a nécessité pas moins d'un milliard 500 millions de FCFA, dont un financement de 242 millions pour la première phase attribué à l'entreprise Socotim. D'après les autorités en charge du projet, ce marché sous régional sera l'un des plus innovants et attractifs de la sous région. L'éducation n'a pas été en reste, Tamba s'est également doté d'un bloc scientifique et technologique, destiné à promouvoir les filières scientifiques dans l'éducation nationale. Pour ce faire, 4 filières sont enseignées dans ce bloc ( Svt, Ecofam, technologies et sciences physiques.) Ces projets et réalisations ont été visités par le ministre en charge du suivi du PSE, Cheikh Kanté dans le cadre de sa tournée à Tambacounda et Bakel.