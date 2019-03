PROSMED 2019 À TOUBA / Une caravane médicale au profit des élèves des écoles coraniques et des écoles arabo-islamiques à Darou Tanzil

La '' Promotion Sortante Médecine 2019 '' ou PROSMED a été à Touba Darou Tanzil consulter les bouts de bois de Dieu qui fréquentent un daara du Khalife Général des Mourides. Cette action s'inscrit dans le cadre d'une caravane médicale au profit des élèves des écoles coraniques et des écoles arabo-islamiques.

Selon Ousmane Thiané Sar, étudiant en sixième année de médecine, promotion sortante de 2019, l'idée est née de la volonté de ces étudiants à soutenir les populations déshéritées parfois confrontées aux coûts de santé '', parfois difficilement accessibles ou encore bloquées par des questions de préjugé ou de mentalité.

'' Nous apportons notre expérience professionnelle et notre semblant de sensibilisation '', dira notre interlocuteur qui signale que pour l'occasion, plus de 500 enfants ont été consultés.

Répartis en 23 postes, les médecins ont détecté différentes pathologies allant du paludisme aux maladies gastroentérologiques en passant par les dermatoses. Pour beaucoup d'enfants, il a été procédé à des déparasitages systématiques...