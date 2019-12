L'annonce a été faite ce jeudi à l'occasion d'une visite des chantiers dudit programme à Kaolack par la secrétaire générale du ministère du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Rachelle Coly.



Financés par l'Etat du Sénégal pour un montant global de 5.6 milliards, les travaux de la phase pilote sont à l'arrêt depuis décembre 2018 et selon madame Boucal, la reprise est imminente car, lors de dernière loi de finance rectificative, l'Etat a alloué les ressources adéquates pour la poursuite des travaux dont le taux d'exécution est actuellement à 45%.

Par contre, pour la phase 1, l’Etat du Sénégal et la Banque Africaine de Développement( BAD), les travaux sont en cours à 89% d'avancement physique.



Dans la commune de Kaolack, en plus des aménagements connexes, les travaux ont démarré pour la réalisation de 12,65 km de voiries neuves, éclairées et aménagées. la phase pilote prend en compte les axes Ndangane abattoirs, Médina Baye, Boulevard de l'émergence et pour l'autre phase, ce sont les axes: Route de Touba Ndorong, Route de Koudam, Boulevard Liberté, 1ère voie Niary Tally, 2ème voie Niary Tally, etc. Le montant global du financement est de 8.1 milliards de nos francs...