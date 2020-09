PROMOTION DE LA SÉRIE TECNO CAMON15, OBTENEZ DES AIRPODS ET POWERBANK GRATUITS.

Le Camon15 Air a pratiquement les mêmes spécifications que le Camon15 car il a un écran perforé de 6.6pouce, une grande batterie et un flux rapide avec la connectivité cependant la mémoire est de 64GB Rom et 3 GB Ram. Caractérisé avec un objectif transparent de 48 mégapixels, chaque photo prise par CAMON 15 Air mérite le complément d’une clarté de haute qualité et d'une texture fine. Des photos ultra claires sont facilement disponibles, prenant en charge le zoom, la clarté et la finesse de l'image vous surprendront certainement. Les petits détails que les yeux nus ne peuvent pas voir seront authentifiés et enregistrés par CAMON 15 Air. L’appareil photo capture une vue magnifique et des souvenirs inoubliables et montre la merveille cachée autour de vous. Si vous êtes des adeptes de la nouvelle technologie et que vous souhaitez expérimenter une aventure extraordinaire dans le domaine de la téléphonie, n'hésitez surtout pas à vous procurer le Camon15 ou le Camon15 Air pour bénéficier de tous ses cadeaux offerts et pourquoi pas remporter une superbe moto lors des tirages au sort.