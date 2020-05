PROGRAMME SENSEC-UE : 26 véhicules remis à la DPJ et à la DPAF

L’Union européenne, dans le cadre du programme de coopération pour la sécurité intérieure entre le Sénégal et l’Union Européenne (SENSEC-UE), a fait un don de 26 véhicules à la Direction de la police judiciaire (DPJ) et à la Direction de la police de l’air et des frontières (DPAF). Le programme SENSEC-UE qui vise à prévenir et réduire les facteurs de déstabilisation pour préserver le développement du Sénégal est doté d’un budget de 10 millions d’euros entièrement financé par l’UE. Il comprend trois composantes, notamment la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, le contrôle et la surveillance des frontières ainsi que l’appui à la bonne gouvernance du secteur de la sécurité intérieure. Irène Mingasson, ambassadrice-cheffe de la délégation de l’Union Européenne au Sénégal après la remise symbolique du don, a dit espérer qu’il renforcera les capacités d’action des Directions de la Police concernées, en ce moment de mobilisation générale des Forces de Sécurité Intérieures au service des citoyens, et renforcer la sécurité des frontières du pays. « Il s’inscrit pleinement dans la continuité de notre engagement avec le Sénégal. Et je voudrais en souligner la dimension régionale, en saluant le leadership jamais démenti du Sénégal dans le renforcement de la coopération transfrontalière. Qu’il s’agisse de lutte contre la criminalité organisée, contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, de sécurité aérienne et maritime : l’axe transfrontalier est fondamental dans toutes nos actions parce que nous faisons face à des enjeux communs, mais aussi parce que nous sommes plus efficaces et forts lorsque nous agissons ensemble », a-t-elle notamment dit. Ont participé à cette cérémonie l’inspecteur général de police Ousmane Sy, directeur général de la Police nationale, l’ambassadeur d’Espagne, Alberto Virella, l’ambassadeur de la République tchèque, Miloslav Machalek, et le chef de mission de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), Bakary Doumbia.