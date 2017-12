PROBLÈMES POSÉS PAR LES TRAVAILLEURS DE L’ASECNA : Le chef de l’Etat souhaite un climat apaisé

Lors de leur dernière Assemblée générale extraordinaire, le Syndicat des contrôleurs aériens du Sénégal avait servi un préavis de grève à l’ASECNA, gestionnaire technique du nouvel aéroport international Blaise Diagne.

Ils avaient annoncé la cessation de la fourniture de services dans l’espace aérien sénégalais le vendredi 15 décembre prochain. Ce, si leurs doléances ne sont pas prises en compte. Ils exigeaient de meilleures conditions de travail et d’hébergement.

Le président de la République ne néglige pas leurs revendications et les menaces qu’ils brandissent. La preuve, lors de la cérémonie d’ouverture officielle de l’AIBD, il a lancé un appel aux travailleurs de l’ASECNA pour une gestion « apaisée et efficace » de cet ouvrage exceptionnel.

Macky Sall a d’ailleurs demandé au ministre en charge des Transports aériens, Maïmouna Ndoye Seck, d’engager toutes les discussions nécessaires dans le calme et la sérénité pour trouver des réponses aux problèmes posés.

« Je souhaite un climat apaisé sur la plateforme aéroportuaire par le dialogue et la prise en charge des préoccupations des travailleurs notamment pour le secteur de la navigation aérienne et pour la sureté », conseille le président de la République.